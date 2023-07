Samsung presenta ViewFinity S9 | un nuovo sorprendente monitor 5K

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 luglio 2023)il5KS9. La rapzione realistica dei colori e l’altissima risoluzione offrono immagini di qualità, per il lavoro e l’intrattenimento, in un unicoElectronics ha annunciato l’arrivo sul mercato delS9 da 27 pollici (modello S90PC). Sulla scia diS8 (modello S80PB) lanciato a giugno 2022, ilsi aggiunge alla lineup diad alta risoluzione di. Dotato di funzioni innovative per aumentare le possibilità creative dell’utente,S9 è stato premiato al CES 2023 Innovation Award. Il nostro...