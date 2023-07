Samsung | arrivano Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 | design e compattezza

Credendo da sempre in modo convinto nel potenziale del form factor pieghevole,ha costantemente perfezionato e ottimizzato la line - up della serie Galaxy Z, grazie a straordinarie capacità ..., dunque, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. Loading... Dove cambiano Principalmente nella ... Li abbiamo conosciuti in anteprima, insieme ai nuovi Tablet S9 e agli smartwatch Watch 6 (ha ...ha risolto entrambi i problemi, anche se in due modi diversi. Ha ridisegnato interamente la ... una cerniera che oltre pesare di meno, i 10 grammi del Foldda qui, riesce anche a ...

Samsung, arrivano i pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 Agenzia ANSA

Consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, offrono molteplici opzioni di personalizzazione e garantiscono ...Samsung ha lanciato la nuova serie Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, che offrono prestazioni e display migliori, oltre a tante nuove funzioni per la salute – arrivano con varietà di dimensioni… ...