Samardzic | per l’Inter spuntano nuove rivali | altro club italiano ? SI

(Di mercoledì 26 luglio 2023)per Lazar. Il talentuoso giocatore dell’Udinese, che piace tanto al, è finito nel mirino di undi Serie A? C’è la fila pere l’Udinese gongola. Oltre alesse dichiarato dele del Napoli, come riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia Mercato, si è fatta sotto anche la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, orfana di Milinkovic Savic, è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Ma il serbo non sarebbe però la prima scelta. Anzi si tratta di un piano B all’armeno della Dinamo Mosca, Zakharyan. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

I friulani hanno più volte ribadito cheserve una proposta 'irrinunciabile' - intorno ai 25 - 30 milioni - e la carta Fabbian può giocare a favore della squadra di Inzaghi, in ...Il vero obiettivo però èdell'Udinese che si sa è da sempre bottega molto cara. Fabbian e proprio Sensi potrebbero essere utilizzati come pedine di scambioarrivare al classe 2002. ...Commentaprimoè la prioritàil mercato dell'Inter a centrocampo. Come possibili contropartite tecnicheil tedesco dell'Udinese si fanno i nomi di Sensi, Esposito e Fabbian.

Inter su Samardzic: le possibili contropartite per l'Udinese Calciomercato.com

Per il ruolo di fantasista dietro le punte, ecco che parte un dualismo tra due giovani e valorosi talenti che giocano in Serie A. Il primo è Lazar Samardzic: classe 2002 dell' Udinese, nonostante abbi ...Lazar Samardzic è uno dei talenti in rampa di lancio della formazione di Sottil e tra le pretendenti di lusso del trequartista tedesco c'è proprio l'Inter ...