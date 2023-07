Samardzic nei piani dell’Inter? Con l’Udinese un solo ostacolo – SM

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’Inter, alla ricerca di un sesto centrocampista da regalare a Inzaghi, valuta concretamente la pista. SportMediaset informa sulla situazione del calciatore del. SESTO A CENTROCAMPO – Lazarha molte corteggiatrici sul mercato, tra cui anche l’Inter. Le voci sull’interesse dei nerazzurri per il giovane ventiduenne si rincorrono da tempo. Soprattutto sapendo il bisogno di aggiungere un sesto di centrocampo nell’organico di Simone Inzaghi. Il giocatore del, secondo Marco Barzaghi, rimane un obiettivo della dirigenza di Viale della Liberazione, che deve però fare i conti con un: il prezzo. Anche, come altri calciatori nel mirino, risulta costoso per le casse del club nerazzurro. Un dialogo con ...

Commenta per primo Siamo solo alla seconda sgambata stagionale per l'Udinese, ma Lazarha già cominciato a far girare le ruote del proprio motore . Dopo la vittoria per 15 - 0 ...mercato......dal Bayern è stato propostocontatti per Sommer, Baldanzi piace, ma non è invece considerato adattabile come mezzala. Il profilo più gradito alla società, tuttavia, è e resta Lazar...... abile a mettere a segno una doppiettaprimi venti minuti della ripresa. Primi minuti anche ... Se dovessero partiree Beto sicuramente la squadra ne uscirebbe indebolita. Per ora i Pozzo ...

FcIN - Samardzic, l'Inter spinge: contatti recenti con l'Udinese. Chiesto Fabbian in cambio. Le altre... Fcinternews.it

In questo momento Stefano Sensi completa il centrocampo dell'Inter come sesto elemento, ma è chiaro che la sua potrebbe essere l'ormai abituale partecipazione a scadenza alla ...Samardzic è forse il principale obiettivo dell’Inter per il centrocampo, anche se la trattativa non è certo nel vivo. E lo testimonia anche l’Udinese, che non ha certo bloccato il giocatore serbo. IN ...