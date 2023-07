Samantha Morton | Harvey Weinstein ha cercato di rovinarmi la carriera | mi ha definita insco**bile

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ha svelato la reazione dia un suo rifiuto a partecipare a un film del produttore da lei ritenuto misogino.ha fatto luce sul suo tumultuoso incontro conin un episodio del Louis Theroux Podcast, dove ha rivelato che il produttore oggi in carcere avrebbedi rovinarle lain seguito a un suo rifiuto a partecipare a un film. Secondo quanto riferito dall'attrice, dopo essere rimasto impressionato dalla sua performance in Under the Skin,le avrebbe offerto un ruolo nella sua commedia romantica del 2000 About Adam, con Kate Hudson, Stuart Townsend e Frances O'Connor. "Gli detto che non mi piaceva", ha spiegato ...