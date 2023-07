Samantha Cristoforetti Una vita dedicata allo spazio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) 199 giorni di permanenza nell’Universo. Ad anni luce dalla Terra. Record europeo e primato femminile. Un’aviatrice, ingegnere e astronauta militare. La prima donna italiana nello. Ha portato con sé il tricolore oltre le nuvole. Cresciuta con Star Trek, di cui possiede alcune uniformi della Flotta Stellare, ha dimostrato ad ogni bambina con il naso rivolto verso le stelle, che i sogni possono sempre diventare realtà. Numeri, record e passione. Tra le donne che hanno fatto la storia d’Italia si prende il suo posto . La sua è una storia di talento, sacrifici e record che è di esempio per un’intera generazione di giovanissime e giovanissimi. È la prima donna italiana negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. E la prima donna europea comandante di una Stazione spaziale internazionale. Motivo di orgoglio per l’intera Nazione. Classe 1977, ...

Giovanna D'Arco, Greta Thunberg, Tamara de Lempicka, Coco Chanel, Cleopatra, Marielle Franco, Margherita Hack,, Tina Turner, Alice nel Paese delle Meraviglie, Merida di The ...La bambola più famosa del mondo, che parla 50 lingue, ha svolto ogni tipo di mestiere e di professione, hostess, medico o astronauta (anche con il volto di) e di cui si ...L'evento a Parigi , con lo show all'ambasciata italiana e la presenza di vip testimonial comee Russel Crowe ha lasciato ottime sensazioni: 'I membri del direttivo del BIE ...

Samantha Cristoforetti incontra i bambini di Forcella Il Sole 24 ORE

Il ventinovenne lavora come Art Director per la start up vicentina D-Air Lab: «Mi sono concentrato sull’aspetto visual e la brand identity» ...Samantha Cristoforetti è la più famosa astronauta italiana, dalla carriera esemplare. Ecco qualche curiosità sulla sua vita privata!