Salvini ad Affari | No ad accordi con Macron e sinistre Il Cdx governi anche in Europa senza escludere nessuno

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Lavoriamo per questo, per includere tutto". Lo afferma adtaliani.it il segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteocommentando l'apertura del presidente della Cdu tedesca Friedrich... Segui sutaliani.it

Alle 21 il leader della Lega Matteo, vicepresidente del Consiglio e ministro delle ... Si passa a martedì 1 agosto con il confronto tra Roberto Calderoli, ministro per gliregionali e le ...Sono presenti anche i ministri Musumeci , Bernini ,, Giorgetti , Abodi , Casellati , Calderone e Roccella . Arrivato anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani . ...Alle 21 il leader della Lega Matteo, vicepresidente del Consiglio e ministro delle ... Si passa a martedì 1 agosto con il confronto tra Roberto Calderoli, ministro per gliregionali e le ...

Il vicepremier Salvini e 4 ministri del Governo: torna la Festa della Lega in Romagna RavennaToday

Palermo, 25 lug. (Adnkronos) - "Il commento sul ponte sullo Stretto che unirà ‘due cosche’ anziché due coste è davvero offensivo per milioni di cittadini siciliani e calabresi che hanno tutto il dirit ...Federico Salvini era stato minacciato con un coccio di bottiglia e aveva dovuto consegnare ai due cellulare e contanti ...