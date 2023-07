Salvagente per neonato | come scegliere quello giusto per vacanze sicure

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023) D’estate la voglia di tuffarsi in mare o in piscina per trovare un po’ di refrigerio è tanta, e vale per grandi e piccini. Anche i neonati possono fare il bagno, purché vengano prese le giuste accortezze, e utilizzati gli accessori che possono aiutare i genitori a tenere i piccoli in acqua senza ansie,il. Lazza delin acqua Che si tratti di piscina o mare, occorre ricordare che i bambini più piccoli (almeno fino a 4 anni) possono correre pericoli anche in pochi centimetri d’acqua, e che sono sufficienti appena 3 minuti per annegare. Per questo motivo, per scongiurare il rischio di annegamento, è necessario osservare alcune regole dizza prima di mettere in ammollo i neonati. Prima di tutto, è fondamentale sorvegliare sempre i bambini in acqua, mantenendo con loro ...