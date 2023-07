Salerno | bagnino 19enne salva due persone dal mare agitato e sconsiglia ai turisti di tuffarsi | picchiato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Le condizioni delnon erano delle migliori e il– un ragazzo di 19 anni – è stato aggredito dopo che ha chiesto a un gruppo didi non avvicinarsi alla riva. Un’indicazione che arrivava proprio poco dopo che il giovane aveva effettuato untaggio. È successo ieri sulla spiaggia della Calanca, a Marina di Camerota, in provincia di. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, ilè stato aggredito con un pugno in faccia da uno deia cui aveva chiesto di non entrare in acqua e di non andare troppo lontano alla riva perché poteva essere pericoloso. Il responsabile è un 33enne napoletano Dopo il colpo subito, il giovaneè caduto a terra sulla sabbia. Sul posto è intervenuto il personale ...

