Salento racing team | la vettura degli studenti supera tutte le prove statiche nella competizione in Emilia Università

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’delledella Formula Sae Italy a Varano De’ Melegari (Pr) laa combustione del “(SRT)”, il gruppo didei Dipartimenti di Ingegneria dell’innovazione e Scienze dell’economia dell’delche progetta e costruisce veicoli di Formula student: «Un traguardo per questa edizione e il punto di partenza della prossima», commenta il Presidente dell’associazione Graziano Natalini, «La sfida adesso è migliorare la macchina per competere con le top five mondiali presenti alla futura ...

Supera tutte le prove statiche nella competizione della Formula Sae Italy a Varano De’ Melegari (Pr) la vettura a combustione del “Salento Racing Team (SRT)”, il gruppo di studenti dei Dipartimenti di ...Race UP combustion dell’università degli studi di padova ottiene il primo posto nella classe delle vetture con un motore termico, mentre la squadra tedesca WHz Racing Team di UAS Zwickau primeggia nel ...