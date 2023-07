Salario minimo | Schlein disponibile ma nessun incontro fissato con Meloni**

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Se Carlo Calenda ha annunciato che la prossima settimana dovrebbe vedere Giorgia Meloni per un confronto sul salario, dal versante Pd non si parla di appuntamenti in programma tra la segretaria dem e la premier. Elly, si spiega, è e restaa discutere anche domani sul merito della proposta presentata dalle opposizioni sul salarioma, al momento, non è statoalcun

Molti tra i 160.000 interpreti rappresentati dal sindacato rischiano infatti di non raggiungere ildi 26.000 dollari necessario per ottenere la copertura sanitaria in caso di malattia. ...... con la leader dell'opposizione Elly Schlein che attraverso una nota dichiara: 'Quindi ricapitolando nel giro di due giorni, mentre noi ci battiamo per il, il governo Meloni riesce ad ...ARTICOLO PRECEDENTE, la proposta sarà discussa in Aula ARTICOLO SUCCESSIVO 'La Cava, Civitas Fidelissima 1460': l'evento Ultime notizie Zerottonove 'La Cava, Civitas Fidelissima 1460': ...

Salario minimo, il testo delle opposizioni va in aula. Meloni apre al dialogo Agenzia ANSA

Salario minimo, la sociologa Chiara Saraceno: "Stabilire un salario al di sotto del quale legalmente non si possa andare è già un primo passo. Dopo di che occorre anche contrastare il lavoro nero, di ...Come prevedibile, non è passata la mozione di sfiducia individuale a firma del M5S contro la ministra del Turismo Daniela Santanchè. La maggioranza di centrodestra ha ...