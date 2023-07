Salario minimo | Gomez a Mulè | “Non avete più tempo Ci sono famiglie che muoiono di fame | è un problema di giustizia sociale” Su La7

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “Il punto è che nonpiù. Questi 3 milioni e mezzo di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora, si portano a casa circa 900 euro lordi al mese, che, con l’inflazione attuale al 10%,di fatto 780 euro netti. Questo ha conseguenze sul piano della, perché parliamo dichedio quasi. Ma anche sul piano dell’economia, perché questi nonconsumatori“. Così a In Onda Estate (La7) Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e di Fq Millennium, replica al deputato di Forza Italia, Giorgio, che nel corso della trasmissione ha annunciato la nuova proposta di legge presentata ieri alla Camera da Antonio Tajani come alternativa a quella ...

... Giorgio Mulè , che nel corso della trasmissione ha annunciato la nuova proposta di legge presentata ieri alla Camera da Antonio Tajani come alternativa a quella delle opposizioni sul. ...Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda parlando diin una intervista a La Repubblica. "C'è il riconoscimento, da parte della premier, che esiste un problema di salari poveri nel ...Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda parlando diin una intervista a La Repubblica. "C'è il riconoscimento, da parte della premier, che esiste un problema di salari poveri nel ...

E’ un fatto positivo». Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda parlando di salario minimo in una intervista a La Repubblica. «C’è il riconoscimento, da parte della premier, che esiste un problema ...Roma, 26 lug - “Il fatto che venga ritirato l’emendamento soppressivo ci consente di andare in aula per la discussione generale. È un fatto positivo”. Lo dice a proposito del salario minimo, in un’int ...