Salario minimo | Conte | ‘fino a ora finto dialogo | nessuna proposta dalla maggioranza’

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 26 lug (Adnkronos) – Una mediazione con la maggioranza sul? “Ci auguriamo assolutamente di sì. Fino a ora però un, perchè dicono che è uno slogan e poi aprono al confronto. Ma il confronto noi lo stiamo facendo da 4 mesi in commissione Lavoro e non c’è stata alcunadella maggioranza”. Lo ha detto Giuseppeal Tg1. L'articolo CalcioWeb.

Leggi Anche Meloni: 'Bello slogan ma l'applicazione può creare problemi. Apriremo un confronto'. M5s e Pd: 'Discuta senza bluff' 'Nel decreto di oggi ci siamo occupati del settore ...' Meloni non ha il coraggio di far dimettere la Ministra Santanchè, che ha mentito al Parlamento. La nostra battaglia per illegale, per 4 milioni di lavoratori con stipendi troppo bassi '. Lo scrive su Twitter Giuseppe Conte , leader del M5S, riportando la sua intervista a 'Tg4.Di cosa si tratta Diinvece si torna a parlare a settembre: ci sono reali possibilità di dialogo con questa maggioranza Ne parliamo, in ordine di scaletta, con: Adolfo Urso, ...

Roma, 26 lug (Adnkronos) – Una mediazione con la maggioranza sul salario minimo “Ci auguriamo assolutamente di sì. Fino a ora però un finto dialogo, perchè dicono che è uno slogan e poi aprono al con ...Buona notizie dal mondo del lavoro: alcune categorie di lavoratori avranno un aumento di 123 euro. Andiamo a vedere i dettagli. In Italia, mentre i prezzi continuano a salire, i salari dei lavoratori ...