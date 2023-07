Sabato 29 luglio UCI Porta di Roma ospiterà il cast di Noi Anni Luce

Leggi su romadailynews

29 luglio alle ore 18:00 UCI di Milano il regista Tiziano Russo, i protagonisti del film Rocco Fasano, Carolina Sala e Caterina Guzzanti saluteranno il pubblico in sala prima dell'inizio dello spettacolo di Noi. In occasione di Cinema Revolution, il costo del biglietto è di soli 3,50€. Distribuito da Notorious ...