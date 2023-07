Rutelli | “Non si comanda solo con armi ed economia | serve il Soft Power”

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – “Non si ci può basare più soltanto sull’Hard, sulla coercizione militare o economica:anche e sempre di più il, il potere della persuasione, che se non potrà realisticamente sostituirsi alla forza delleo alla influenza geopolitica, potrà comunque essere complementare, per affiancarsi nelle scelte globali di chi detiene il potere finale”. E’ la riflessione, “oggi più attuale che mai”, che fa Francesco, presidente delClub, in vista della conferenza internazionale organizzata il 28 e 29 agosto, con un’anteprima culturale il 27 agosto, a Venezia. All’appuntamento, giunto oramai alla sua quarta edizione, parteciperanno diverse autorità istituzionali e scientifiche nazionali e internazionali, ...