Russia | 14 anni di carcere a top manager della cybersecurity

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il tribunale di Mosca ha condannato a 14di reclusione con l'accusa di alto tradimento Ilya Sachkov, fondatore di Group - IB (ora F. A. C. C. T.), una delle principali aziende specializzate in ...

La pubblica accusa aveva chiesto 18mentre la difesa premeva per una piena assoluzione. L'imputato si dice innocente. Secondo l'edizione in lingua russa della Bbc, l'intelligence di Mosca accusa ...... con l'aumento dei prezzi delle materie prime dovuto al conflitto trae Ucraina le ... Se da un lato la soglia dei tassi di cambio dei mercati emergenti per generare rendimenti dopodi ......Donbass che lotta da 8per liberarsi da un regime; quello di Kiev che di democratico oramai non aveva più niente. Questo è soltanto uno sporco gioco fatto per interessi economici. Dopo la...

La Russia alzerà da 27 a 30 anni il limite massimo di età in cui si può essere chiamati per la leva militare Il Post

Milano, 24 lug. (LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge che aumenta di cinque anni il limite di età per la permanenza di alcune categorie di cittadini nella riserva militare.