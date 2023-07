Ruba un rolex da 8mila euro a una turista inglese di 82 anni | caccia al ladro a Napoli

MILANO - La Polizia di Stato di Milano ha individuato due cittadini romeni di 27 e 29 anni ritenuti responsabili del furto aggravato in concorso di un orologioe 200 euro in contanti custoditi all'interno di un armadietto negli spogliatoi di una palestra in via Galvani a Milano. Uno dei due è stato arrestato in Spagna ed estradato. trl/gsl... a Milano, sono entrati negli spogliatoi e, dopo aver forzato un armadietto di un 41enne, hanno rubato undel valore di 27mila euro e duecento euro in contanti per poi lasciare la struttura ...L'indagine era cominciata il 17 ottobre del 2022 dopo la denuncia presentata da un italiano di 41 anni, il giorno stesso del furto del suomodello Daytona Oysterflex in oro giallo dal valore di ...

Napoli, malvivente ruba un rolex da 8mila euro a una turista inglese ... ilGiornale.it

L’episodio è accaduto intorno a mezzogiorno in via Cesario Console, a pochi passi dal lungomare della città partenopea, una zona centrale e molto trafficata ...Dalla stima fornita dal 37enne alla Polizia, che indaga sulla vicenda, il valore degli oggetti rubati si aggira intorno ai 300 mila euro.