Rosalía e Rauw Alejandro si sono lasciati praticamente sull’altare

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Forse era tutto troppo.erano troppo belli, ricchi, famosi e appassionati, non potevano essere anche felicemente innamorati. Così, questa dea nascente del pop internazionale ha scelto di assumere forme più umane, testando i problemi sentimentali di noi altri comuni mortali. È stata lasciata dal fidanzato come capita alle ragazze normali, ma in modo clamoroso, perché resta pur sempre la donna più famosa di Spagna., di nuovo single a un passo dall’altare La notizia bomba arriva dalla testata People. “siseparati. – si legge – La coppia ha rotto dopo più di tre anni assieme. Fonti dicono che, nonostante l’amore e il rispetto che i cantanti nutrono l’uno verso l’altra,...

...spagnola insieme all'artista latino vincitore di un Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards..., vincitrice di 2 Grammy Award e di 12 Latin Grammy, è rapidamente "balzata in prima linea ...... 'Tuya' è una canzone sensuale co - prodotta da, composta da uno stile reggaeton arricchito ...spagnola insieme all'artista latino vincitore di un Latin Grammy e nominato ai Grammy Awards...LA PLAYLIST J Hus and Drake: "Who Told You" SZA: "Snooze" Pretenders: "I'll Stand By You"Alejandro: "Vampiros" Luke Combs: "Fast Car" Tupac, Roger, & Dr. Dre: "California Love" ...