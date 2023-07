Roma | uomo ucciso per strada con un colpo alla gola

(Di mercoledì 26 luglio 2023) E' stato trovato nella zona di Colle Oppio Unè stato trovato senza vita, con una ferita, questa sera, intorno alle 21, in via della Domus Aurea, nella zona di Colle Oppio a. Il cadavere dell’, uno straniero forse di origine pachistana, era in. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura die i carabinieri. Le ricerche dell’aggressore sono in corso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

con una ferita alla gola, questa sera, intorno alle 21, in via della Domus Aurea, nella zona di Colle Oppio a. Il cadavere dell', uno straniero forse di origine pachistana, era in strada. L'avrebbe colpito alla gola per poi darsi alla fuga. Ancora un omicidio a. Un, molto probabilmente un cittadino straniero d'origine pachistana, è stato sgozzato in via della Domus Aurea, nel quartiere Esquilin o. È morto sul colpo. Sarebbe stato colpito con una

