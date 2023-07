(Di mercoledì 26 luglio 2023), l’incidente in Via del Casale San Pio V ha una colpevole: si è costituita spontaneamente lache ha ucciso un motociclista. Una confessione spontanea. Si è conclusa così la vicenda che ha visto protagonisti unadi nazionalità romena e un motociclista 51enne, Giancarlo Zito. Quest’ultimo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri in Via del Casale San Pio V all’Aurelio. Lasi è presentata – in presenza del proprio avvocato – presso il Comando del XIII Gruppo Aurelio della Polizia diCapitale. Ha dichiarato spontaneamente di non essersi resa conto di aver travolto il motociclista. Pensava di aver urtato solo la moto. Dichiarazione spontanea che è stata accolta dopo che laera stata vista dalle telecamere di ...

Roma, travolge e uccide centauro e scappa: si costituisce la donna al volante dell’auto pirata Il Corriere della Città

Roma, l'incidente in Via del Casale San Pio V ha una colpevole: si è costituita spontaneamente la donna che ha ucciso un motociclista. Una confessione spontanea. Si è conclusa così la vicenda che ha v ...