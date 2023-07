Roma-Sporting Braga oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Amichevole 2023

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, matchvalevole per il proseguo dell’avvicinamento dei giallorossi all’inizio del campionato di Serie A. I ragazzi di Josè Mourinho, dopo le prime uscite stagionali, affrontano il primo vero test di livello nel loro ritiro in portogallo contro il club lusitano. Una partita molto importante per mettere altri minuti nelle gambe ed affinare gli schemi. La gara andrà in scena alle ore 21:00 di mercoledì 26 luglio e sarà trasmessa intv esu Dazn. Sportface.it non vi lascerà soli e fornirà unatestuale, il tabellino e altri approfondimenti. SEGUI IL LIVE SportFace.

vs Braga 26/07/2023 21:00 All'Estadio Municipal di Albufeira inizia la tournée portoghese della. La squadra di Mourinho scenderà in campo contro loBraga, squadra eliminata dalla ......la partenza di Fodè Ballo - Tourè (Bologna o Nizza) arriverà un vice Theo Hernandez e l'ex...gli attaccanti monitorati ci sono anche la punta centrale classe 2005 Rodrigo Ribeiro dello...... sulla Skoda, impegnati in una gara - test in vista dell'appuntamento europeo con il Rally di... Luca Bellan ed Alice Chioso sulla Fiat Seicentochiudono l'assoluta in sessantaseiesima ...

Roma-Braga dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

Primo test match per la squadra giallorossa in Portogallo, a cui farà seguito una seconda amichevole contro l'Estrela Amadora, neopromossa nella serie A lusitana ...Roma-Braga, prima amichevole dei giallorossi nel ritiro in Portogallo, sarà visibile in tv, ecco dove vederla in tv e streaming.