Roma-Sporting Braga Braga oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lacontinua nella sua estate in vista della Serie A 2023-2024 e si prepara per la terzadella propria pre-stagione. Dopo le prime due uscite contro Boreale (vinta 4-0) e Latina (successo per 6-0) la squadra giallorossa alza decisamente l’asticella in fatto di difficoltà dato che se la vedrà contro lo. L’contro la formazione lusitana si giocherà questa sera alle ore 21.00 italiane ad Albufeira in Portogallo e darà modo al mister José Mourinho di tastare con mano in maniera più chiara la condizione dei propri giocatori dopo le prime settimane di lavoro. La, ancora nel pieno del propriomercato, si presenta con un Paulo Dybala apparso subito in buona condizione nelle prime uscite, ma dovrà ancora far ...

vs Braga 26/07/2023 21:00 All'Estadio Municipal di Albufeira inizia la tournée portoghese della. La squadra di Mourinho scenderà in campo contro loBraga, squadra eliminata dalla......la partenza di Fodè Ballo - Tourè (Bologna o Nizza) arriverà un vice Theo Hernandez e l'ex...gli attaccanti monitorati ci sono anche la punta centrale classe 2005 Rodrigo Ribeiro dello

Primo test match per la squadra giallorossa in Portogallo, a cui farà seguito una seconda amichevole contro l'Estrela Amadora, neopromossa nella serie A lusitana ...Roma-Braga, prima amichevole dei giallorossi nel ritiro in Portogallo, sarà visibile in tv, ecco dove vederla in tv e streaming.