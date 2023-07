Roma | ritrovato l’antico Teatro di Nerone a due passi dal Vaticano

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Indagini condotte dalla Soprintendenza speciale dinel cortile del Palazzo della Rovere in via della Conciliazione sede dell'Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme Gli ultimi dubbi, dopo quasi tre anni di scavi, si sono oramai dissolti: nelle viscere del cortile di Palazzo della Rovere a, la sede dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro che affaccia su via della Conciliazione a pochi metri dal confine con il, è emersodi, che era collocato all’interno della vasta area degli Horti di Agrippina. Con parte della cavea, della scena frontale, della scala di accesso, sono emerse anche diverse colonne in marmo bianco e colorato, africano e cipollino, oltre a preziosi reperti come un capitello in stile ionico in alabastro. L’indagine ...