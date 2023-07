Roma | proposto Lokonga per il centrocampo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Asi va dritti verso Renato Sanches in casa, ma in questi giorni diversi profili sono stati proposti al club giallorosso. Tra...

... offerti a 5 sia su Goldbet che su Planetwin365, sono in ritardo rispetto ae Inter, due club ... Più remoto un approdo del centravanti iberico nel campionato arabo,a 4,50, mentre il Milan ...Il belga, un tempo nel mirino della, però non sembra interessare. Paragonato a suo tempo addirittura a Kantè, infatti, Lokonga in Premier non ha convinto tanto da fare panchina anche lo scorso ...... starebbe solo decidendo se accettare o meno, l'offerta faraonica che gli arabi gli hanno... Una nuova avventura per il tecnico ex, dopo Barcellona e soprattutto dopo l'esperienza con la ...

Roma, ecco il centravanti british: proposto Calvert-Lewin Corriere dello Sport

La Roma vuole chiudere il prima possibile la questione legata all'attaccante e al centrocampista: Scamacca è in pole per il reparto avanzato, e un ulteriore indizio arriva dai profili social dell'ex S ...Si sono svolti a Roma gli Stati generali del Socialismo. A partecipare diversi esponenti politici come Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Piercamillo Falasca, Bruno Tabacci e i rappresen ...