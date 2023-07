Roma | Morata o Scamacca? Spunta Calvert-Lewin

Dybala ha giurato fedeltà allae al momento il club capitolino non ha voglia di privarsi del ...arrivare a Folarin Balogun dell'Arsenal (vero obiettivo del club ma più costoso) e ad Alvaro. ...Commenta per primo L'Atletico Madrid non molla Alvaro. L'attaccante spagnolo continua a sognare un ritorno in Serie A e i contatti cone Inter , prima ancora di quelli con Milan e Juventus, sono oggi rimasti in fase di stallo. Il motivo ...- Resta ancora incerto il futuro di Alvaro, che José Mourinho vuole a tutti i costi nella suaed è anche nei pensieri dell'Inter intenzionata ad assegnargli il posto che avrebbe ...

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...Lungo confronto tra l'attaccante spagnolo desiderato da Mourinho e il tecnico dell'Atletico Madrid: tutti i dettagli ...