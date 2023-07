Roma | incendio in appartamento | in salvo anziana e badante

(Di mercoledì 26 luglio 2023), 26 lug. (Adnkronos) -ieri sera averso le 22.20 in via Vetulonia 38, in unal piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico all'ingresso. L'proprietaria di 83 anni e ladi 37 anni, accortesi delle fiamme sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione diSan Giovanni e della Compagnia Casilina che hanno aiutato le donne a raggiungere la strada. Intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e personale del 118. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Non ci sono stati feriti. L'dell'è rimasto ...

A San Vito Lo Capo, nel trapanese sono in corso le operazioni di spegnimento di undi vegetazione, evacuato un campeggio. CALABRIA Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco ...Un vastoche si è sviluppato sulle montagne attorno all'aeroporto Falcone - Borsellino di ... I primi voli cancellati sono stati quelli provenienti dae con destinazione la stessa Capitale....Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery -Palermo, le fiamme lambiscono l'aeroporto Falcone - Borsellino Ultimo Aggiornamento 25/07/23 Fotogallery - Maltempo, violento nubifragio a Milano A...

Incendio a bordo strada: fumo invade la statale, chiuso tratto della via Pontina RomaToday

Paura all'Appio Latino per un incendio in un appartamento. Verso le 22 di martedì sera si è sviluppato un incendio in via Vetulonia 38, al piano rialzato. Le fiamme, secondo quanto appreso, sarebbero ...Roma , 26 lug. (askanews) - Nessun incendio ha interessato nella notte lo stabilimento Ama di via Salaria 981, a Roma. Le fiamme - si spiega - sono divampate ...