Roma | incendio in appartamento | in salvo anziana e badante

(Di mercoledì 26 luglio 2023), 26 lug. (Adnkronos) –ieri sera averso le 22.20 in via Vetulonia 38, in unal piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico all’ingresso. L’proprietaria di 83 anni e ladi 37 anni, accortesi delle fiamme sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione diSan Giovanni e della Compagnia Casilina che hanno aiutato le donne a raggiungere la strada. Intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e personale del 118. Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Non ci sono stati feriti. L’dell’è rimasto ...

L'di Monte Sant'Angelo, sempre nel Gargano e sempre in provincia di Foggia, ha un nuovo fronte di fuoco e continua a bruciare. Anche per questo è stato richiesto l'intervento aereo. A San ...ieri sera averso le 22.20 in via Vetulonia 38, in un appartamento al piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico all'ingresso. L'anziana proprietaria ...A San Vito Lo Capo, nel trapanese sono in corso le operazioni di spegnimento di undi vegetazione, evacuato un campeggio. CALABRIA Il caldo e gli incendi non danno tregua ai vigili del fuoco ...

Incendio su via Pontina a Roma e fiamme che distruggono un furgone e un'auto: strada chiusa, traffico bloccato Virgilio Notizie

Un violento incendio è scoppiato in Corsica nei pressi del villaggio di Pigna, a sud della Ile-Rousse in Francia. I residenti sono ...Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Incendio ieri sera a Roma verso le 22.20 in via Vetulonia 38, in un appartamento al piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico all'ingres ...