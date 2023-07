Roma | cortocircuito e incendio | paura all’Appio Latino | anziana e badante si rifugiano in terrazza | evacuata la palazzina

(Di mercoledì 26 luglio 2023)ieri sera ain zona Appioquando unsi è sviluppato all’interno di un appartamento. Erano da poco passate le 22.30 quando è scattato l’allarme in Via Vetulonia al civico 38: qui, da una casa, sono divampate le fiamme dovute con tutta probabilità ad un. All’interno dell’appartamento c’erano due persone in tutto, un’di 83 anni e ladi 37 che per sfuggire al rogo e al fumo hanno trovato riparo in unain attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri (della Stazione diSan Giovanni e della CompagniaCasilina, ndr). I Carabinieri intervenuti in Via Vetulonia ieri sera per ...

Incendio ieri sera averso le 22.20 in via Vetulonia 38, in un appartamento al piano rialzato, scaturito probabilmente dadel quadro elettrico all'ingresso. L'anziana proprietaria di 83 anni e la

38 a Roma, il palazzo dove abitò fino all'adolescenza Francesco Totti e la sua famiglia. Le fiamme sono divampate a causa probabilmente di un cortocircuito del quadro elettrico. Salvate due donne ...Un incendio è scoppiato ieri sera, verso le 22:20, in un appartamento al primo piano in via Vetulonia, 38 a Roma. Le fiamme sono divampate, probabilmente, a causa di un cortocircuito del quadro ...