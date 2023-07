Roma | Aouar | «Mourinho è un fenomeno | su Pellegrini…»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Houssem, nuovo centrocampista francese dellaed ex Lione, ha parlato dei suoi primi giorni in giallorosso Houssem, nuovo centrocampista della, ha parlato dei suoi primai giorni in giallorosso al Corriere dello Sport. PAROLE – «Voglio rendere i tifosi fieri di me e della squadra.è stato fondamentale: l’occasione di essere allenati da unè imperdibile. Pellegrini? Io ho sempre pensato che i calciatori bravi possano e debbano giocare insieme. Lorenzo è uno di questi, verrà naturale integrarsi».

Jorge(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen,, Cristante, Bove, Zalewski; Belotti, Dybala. All. MourinhoCommenta per primo Tra i volti nuovi delladi Josè Mourinho c'è Houssem, centrocampista classe '98 arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lione. I giallorossi hanno superato la concorrenza di Betis Siviglia e ...... Tiago Pinto per lae Lotito per la Lazio'. Entrambi sono insoddisfatti e preoccupati. '... Mourinho invece ha avuto Ndicka ea parametro zero, la conferma di Llorente in prestito, ma vuole ...

Roma, formula fantasia: far giocare Aouar con Pellegrini e Dybala ForzaRoma.info

Tra i volti nuovi della Roma di Josè Mourinho c'è Houssem Aouar, centrocampista classe '98 arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lione. I giallorossi hanno superato la concorrenz ...Il giallorosso esclusivo al Corriere dello Sport. Lotito chiude per Sow dell'Eintracht. Inzaghi svela gli obiettivi dell'Inter. Messi incanta a Miami ...