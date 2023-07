Roma | albero crolla sul Lungotevere | due feriti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nella giornata del 25 luglio suldidue rami di unsi sono spezzatindo su alcune macchine ferme in sosta. Il bilancio dell’incidente è di due, con la situazione che poteva riportare conseguenze molto più drammatiche., 30 interventi per crollo di alberi L’incidente è avvenuto suldi Tor L'articolo proviene da Il Difforme.

Licenza poetica vale per Saviano e non per Facci, cadesu Lungotevere, due donne in codice giallo Novità Nel consiglio di amministrazione, i neodirettori hanno presentato i loro piani ...In Valcamonica unè caduto su una tenda di ragazze scout, una è morta, tre sono rimaste ... Otto attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico sull'A1, da Firenze versoall'...Terzocaduto ain pochi giorni . Azione invoca una task force per la manutenzione degli alberi . Dieci auto danneggiate e due donne ferite. I rami di un grosso platano si sono spezzati e ...

Albero si spezza e travolge dieci auto, ferite due persone RomaToday

Dalla Magliana al Lungotevere sono stati tanti gli episodi in chi vigili del fuoco e polizia locale sono dovuti intervenire ...La tempesta si è scatenata ieri alle prime luci dell’alba e si è placata solo dopo un paio d’ore. Rami e tronchi a terra, transenne volate, statue divelte e tegole pericolanti: disagi nel Cesenate.