Roma | 1-1 contro il Braga | in gol El Shaarawy

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lanon va oltre l’1-1 in amichevoleilad Albufeira, in Portogallo. La prima chance è dei giallorossi con un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi di un corner: palla sulla traversa. Al 32? lapassa in vantaggio con un rapidopiede guidato da Zalewski che si porta la palla sul mancino e crossa basso per Elche da due passi deposita in rete. Nel corso della ripresa c’è spazio per Svilar, Karsdorp, Ndicka, Ibanez, Celik, Spinazzola, Matic, Pagano, Dybala, Pellegrini. La squadra giallorossa non la chiude e nel finale arriva il pareggio del migliore in campo del: Bruma, che all’86’ lascia rimbalzare un cross in area e conclude a rete in acrobazia. Nel finale c’è spazio per una chance a testa per vincerla: Salazar e Belotti ...