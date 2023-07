Rodi | Corfù | Evia | cosa preoccupa oltre al fuoco e al Pil turistico in affanno

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un Canadair precipitato con i due piloti morti, migliaia di acri bruciati, panico e attenzione da parte delle agenzie di intelligence. Ilche da una settimana imperversa su alcune aree della Grecia toglie una fetta di Pil, perché fioccano disdette e cancellazioni. Ma non è solo un danno al paesaggio e ai turisti, bensì anche a un pezzo di guadagni che vanno in fumo e si allarga alla geopolitica.è “vicina” a Creta, dove ilnon è un rischio che si può correre per via della base som e di quella dell’aeronautica dove atterrano i B-52 americani. Una ricognizione su allarmi e monitoraggi in un settore altamente strategico. Destabilizzazione? Non c’è solo l’interesse da parte dei ministeri degli Esteri dei Paesi coinvolti e dei meccanismi di protezione civile Ue e di solidarietà da parte dei Paesi confinanti. I drammatici ...