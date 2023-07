Rod Stewart porta i nipotini sul palco in Spagna | “Troppo luminoso e rumoroso”

Dieci anni dopo,ha registrato la versione definitiva. Il video di The First Cut Is the Deepest :Erano anni di gran fermento e John William Baldry incrociò gli strumenti con personaggi che rispondevano al nome di Mick Jagger, Keith Richards,, Paul McCartney, Jimmy Page, Brian Auger, ...Phil Chen, prestigioso session player e noto per le sue collaborazioni con Jeff Beck e la sua militanza nella band di, è un vecchio amico di Brian e casualmente anche lui in quel momento ...

Rod Stewart al Cap Roig Festival, in Catalogna Agenzia ANSA

(Gabriele Majo da www.stadiotardini.it) - La Rocca di Noceto, felicemente ribattezzata "Il Castello della Musica", nell'ambito di "Musica in Castello", ha - ParmaPress24 ...Nel centro di Canegrate musicisti di tutte le età hanno suonato con disinvolta maestria pezzi pop, swing e rhythm & blues. E sono passati anche al rock classico, senza tralasciare la musica da film.