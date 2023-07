Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA – “non è in”. A dirlo, in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’, è l’amministratore delegato della Rai,Sergio. “Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci?”, gli chiede il giornalista. “La scelta è aziendale, non politica”, spiega Sergio a chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno. E sulla scelta di nominare tanti vicedirettori, l’ad della Rai argomenta: “Perché siamo un’azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità, che è del 60% per quanto riguarda i vicedirettori”. L'articolo L'Opinionista.

' È chiaramente una decisione politica . Hanno elaborato un codice etico che risponde ai desiderata di chi - Salvini - nel 2015 scriveva: 'Cedo due Mattarella per mezzo Putin''. Cosìha commentato all' Ansa la decisione della Rai di non mandare in onda " Insider, faccia a faccia col crimine' , quattro puntate già registrate e previste da novembre su Rai3. L'ad di ...Michela Murgia parla di "censura" dopo la decisione del "nuovo corso fascista" della Rai di cancellare " Insider ", il programma di. "Una scelta aziendale, non politica", aveva detto ...Il programma Insider, faccia a faccia con il crimine di, quattro puntate già non solo annunciate, ma perfino registrate, e previste per novembre su Rai Tre, è stato cancellato dai vertici della Rai. E "dai vertici della Rai", da che Italia ...

Sempre secondo fonti Rai, il linguaggio usato ripetutamente dallo scrittore non sarebbe compatibile con il Codice etico cui si ispira il servizio pubblico: da qui il riferimento fatto da Saviano ...Anti-mafia writer and campaigner Roberto Saviano told ANSA Wednesday the cancellation of his scheduled Rai state broadcaster show on the Mob had been a political decision influenced by Italy's rightwi ...