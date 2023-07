Roberto Saviano | perché il programma Insider è fuori dalla Rai? Cosa ha fatto? Non potete paragonarlo a Facci

L'incombente epurazione didalla Rai ha il sapore del regolamento di conti. Insider, faccia a faccia col crimine , quattro puntate già pronte e inserite in palinsesto per il prossimo novembre nella riserva ...non può ricevere lo stesso trattamento di Facci Perché Perché di sinistra. Lui è pulito, tanto da essere invitato persino da Maria De Filippi a parlare ad Amici agli amici di Canale ...non è in palinsesto ', lo annuncia in un'intervista al ' Il Messaggero ' l'amministratore delegato della RaiSergio . 'Insider, faccia a faccia col crimine ', quattro puntate già ...

Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai Agenzia ANSA

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...La Rai perde anche Roberto Saviano. Secondo il Corriere, sarebbero state cancellate le quattro puntate di Insider già registrate.