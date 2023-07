Roberto Saviano fuori dalla Rai

(Di mercoledì 26 luglio 2023) L'ad Sergio annuncia che il programma dello scrittore Insider, faccia a faccia col crimine, già registrato e previsto a novembre, non andrà in onda: «Non è una scelta politica»

fuori dalla Rai. Il suo programma 'Insider, faccia a faccia col crimine', quattro puntate già registrate e che avrebbero dovuto andare in onda su Rai Tre, non vedranno la luce. L'...La Rai ha preso una decisione ufficiale riguardo a uno dei personaggi più discussi del panorama televisivo italiano:. L'autore campano è stato escluso dall'azienda e il suo ...... a dirlo, in un'intervista a Il Messaggero , è l'amministratore delegato della RaiSergio. "Quindi avete applicato anche a lui il codice Facci", chiede il giornalista. "Le ripeto:...

Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai Agenzia ANSA

L'ad Sergio annuncia che il programma dello scrittore Insider, faccia a faccia col crimine, già registrato e previsto a novembre, non andrà in onda: «Non è una scelta politica» ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...