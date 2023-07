Roberto Saviano fuori dalla Rai | ' Scelta aziendale | non politica'

(Di mercoledì 26 luglio 2023)non farà parte della squadra Rai della prossima stagione. Ad annunciarlo è l'Ad della tv pubblica,Sergio. "non è in palinsesto, la, non. ...

Roberto Saviano è fuori dalla Rai. Il suo programma Insider, faccia a faccia col crimine, di cui lo scrittore aveva già registrato tutte e quattro le puntate, previste da novembre su Raitre, è stato cancellato.

Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai Agenzia ANSA

La sua “cacciata” era stata preannunciata da un coro unanime del centrodestra, a partire dalla vicepresidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai Augusta Montaruli che, dall’alto della sua ...Lo show Roberto Saviano Insider - Faccia a faccia con il crimine, che avrebbe dovuto essere trasmesso a novembre, è stato cancellato.