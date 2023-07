Roberto Saviano fuori dalla Rai | programma cancellato dopo parole su Salvini

A dirlo, in un'intervista a Il Messaggero , è l'amministratore delegato della RaiSergio. Il casonei giorni scorsi era finito al centro di una polemica per aver definito Matteo ...La Rai ha deciso: cancellato il programma di, non andrà in ...non è in palinsesto'. Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai,Sergio , in un'intervista a Il Mattin o, confermando le indiscrezioni delle ultime ore. 'La scelta è ...

Roberto Saviano resta fuori dal palinsesto Rai Agenzia ANSA

L'ad della Rai Roberto Sergio ha bloccato il programma di Roberto Saviano, Insider. Faccia a faccia con il crimine dopo le parole su Salvini.Saviano programma cancellato dalla Rai a seguito delle affermazioni che lo scrittore ha rivolto al vicepremier Matteo Salvini ...