Roberto Saviano fuori dalla RAI | cancellato il programma Insider | faccia a faccia con il crimine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è ufficialmenteRAI, il suocon ilè statoper via delle affermazioni del giornalista nei riguardi di Matteo Salvini. La RAI hadai palinsesti il nome di, nonostante fosse stato già annunciato lo scorso 7 luglio durante la presentazione ufficiale dell'offerta per la nuova stagione. Le ragioni? Il linguaggio usato dal giornalista in varie occasioni nei confronti di Matteo Salvini, attuale ministro delle infrastrutture e Vicepresidente del Consiglio, violerebbe il codice etico del servizio pubblico. Le quattro nuove puntate del suo ...

Dopo la richiesta avanzata da Nicola Porro, la Rai di Giorgia Meloni ha deciso che Roberto Saviano dovrà essere messo al bando e non potrà condurre il programma che sarebbe dovuto andare in onda in ...