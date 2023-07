(Di mercoledì 26 luglio 2023) Un colpo di fulmine ad Amici, il matrimonio, separazioni e ritorni di fiamma, la storia diRodriguez eDe Martino va avanti da dieci anni ed assomiglia terribilmente ad una corsa sulle montagne russe. Adesso pare che i due siano in crisi e circolano rumor sulla presunta nuova fiamma della bella argentina, ma cosa c’è di vero? A fare un po’ di chiarezza c’ha pensato. Il direttore di Novella 2000 ha rivelato che traed Elio Lorenzoni ci sarebbe solo una bella amicizia e nulla di più. Il famoso giornalista ha parlato anche dei gossip sui presuntidiDe Martino. Perperò una cosa è certa:sarebbe casta come un giglio da quando ha chiuso (nuovamente) con ...

Eppure, stando alle recenti indiscrezioni lanciate da, il flirt tra i due sarebbe una grossa bufala . A quanto pare lui è solo un amico di vecchia data di Belen, e di romantico non ci ...Ma è nata davvero una nuova storia d'amore Secondo quanto riportasull'ultimo numero del magazine Novella 2000, no: 'Mi dicono che non c'è proprio storia… '. Belen Rodriguez ...È statodi Novella2000 a riportare una versione dei fatti diversa da quanto recentemente vociferato. Tra la modella e l'imprenditore, infatti, ci sarebbe una semplice amicizia: ' 'Non ...

Roberto Alessi svela la verità su Belen e Stefano: "Tradimenti" Biccy

Roberto Alessi spara a zero sul presunto nuovo amore della showgirl. Lui sarebbe semplicemente una conoscenza di vecchia data. Ecco tutte le indiscrezioni.Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Elio Lorenzoni e... il triangolo che non esiste! Ebbene sì, Elio non è il nuovo amore di Belen, ...