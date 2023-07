Robert De Niro sbarca a Napoli Accoglienza trionfale per la leggenda del cinema | tra pizze e musei

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Denei quartieri di Totò alla “sanità” e poi in giro a. Il grande attore italo-americano in vacanza in Italia ieri è giunto nella città di Partenope. Molti ragazzi si sono radunati attorno all’attore chiedendo di poter fare delle foto. Deha detto si ma ha rifiutato con cortesia i video.Deè in Campania già da lunedì 24 luglio: l’attore newyorkese, infatti, nella serata di lunedì è stato avvistato al ristorante Lo Scoglio – meta in estate di parecchi vip – a Marina di Cantone, a Nerano, nella Penisola Sorrentina. Una vera e propria crociera nel nostro Mediterraneo quella che sta facendoDe, a bordo di un mega yacht e in compagnia dei suoi figli: qualche giorno fa, infatti, l’attore si trovava alle isole ...

