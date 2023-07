Risultati amichevoli Serie A di oggi 26 luglio | tutti i marcatori Clamoroso ko della Fiorentina a Belgrado

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Erano ben 7 le squadre diA impegnate innella giornata odierna. Non sono mancatiampi per Atalanta, Lecce e Cagliari. La Lazio vince 2-0 contro l’NK Bravo, mentre la Roma pareggia contro il Braga, l’Empoli perde contro l’Heidenheim, mentre fa scalpore il pesantissimo 0-5 che ha incassato lain casaStella Rossa. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio cos’è successo nei test pre-stagionali di. L’Atalanta nell’amichevole di Zingonia ha superato con un rotondo 6-0 la Pro Vercelli. A segno Latte Lath al 17° minuto, quindi Adopo raddoppia dopo soli sessanta secondi, prima che Pasalic segni il 3-0 al 39?. Al 43? ancora Latte Lath, quindi nella ripresa arriva la tripletta per l’ivoriano al 46?, mentre al 78? Lookman fissa il punteggio sul ...

... leOggi in campo sette squadre di Serie A: Lecce, Atalanta, Empoli, Cagliari, Fiorentina, Lazio e Roma. Il quadro completo cone programma di tutti gli appuntamenti estivi in ...Oggiper sette squadre di Serie A. L'Atalanta impegnata a Zingonia contro la Pro Vercelli, la ... Tutti ie i ...Per legià giocate ricordiamo il successo del Manchester City per 2 - 1 sul Bayern ... Prima di andare a vedere iin tempo reale delle sfide scelte per oggi, ricordiamo i principali ...

I risultati delle amichevoli estive del 26 luglio Sky Sport

Il Napoli si prepara per la seconda fase del ritiro estivo, che si terrà a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 28 luglio al 12 agosto.A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Emanuele Calaiò, allenatore ed ex calciatore del Napoli.