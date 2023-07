“Rischio trombosi” Jovanotti | come sta dopo l’incidente in bici e intervento

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lorenzotorna a parlare della sua saluteche l’ha visto coinvolto nelle settimane scorse a Santo Domingo. A dare notizia era stato lo stesso cantante. Tutto stava procedendo per il meglio fino a quando il cantante non è caduto. L’inconveniente ha causato diverse fratture, in particolar modo a una clavicola e al femore in tre punti, mentre per la gamba dovrà essere operato e sottoporsi pocoa una lunga riabilitazione. In seguito alla brutta caduta, dunque, la corsa verso l’ospedale più vicino era stata inevitabile. Alcuni filmati forniti ai fan chiarivano meglio la dinamica dele soprattutto le condizioni di salute del cantante italiano che poi era stato sottoposto a unchirurgico atto a inserire un chiodo di ...

... è ricoverato in ospedale 'Non so quanto ci vorrà' Al momento, infatti, non è in grado di affrontare un viaggio in aereo: ' Dopo un intervento così grosso ci sono rischi di, prima di ...Quando stava male e c'era ilche se ne andasse da un momento all'altro, i discografici mi ... Ripenso a mia madre, che alla mia età ha avuto unache col tempo l'ha portata a sviluppare ...... unaparziale dell'aorta addominale e unatotale del tripode celiaco e della ...motivo Carlo è stato sottoposto ad un intervento tempestivo pur essendo un paziente ad altissimo...

Jovanotti in sedia a rotelle: "Non posso tornare, rischio la trombosi" TGCOM

Fatale l’ultimo viaggio di Jovanotti in Repubblica Domenicana, dove una caduta in bicicletta gli ha procurato due gravi fratture alla clavicola e al femore. Il cantautore, seppur una persona atletica, ...Jovanotti via social è tornato ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute, dopo la grave caduta in bicicletta tra i campi di canna da zucchero a Santo Domingo. Il cantante, in sedia a rotelle, ...