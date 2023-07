Rinnovo Luis Alberto Il Messaggero | allarme rientrato | ha firmato con la Lazio

Lazio,Alberto titolare in amichevole -Alberto, fantasista della Lazio , ha da tempo un accordo con il club biancoceleste per ilcontrattuale. Nella serata di ieri però, come riportato da ' Alfredo Pedullà ', il centrocampista ...Commenta per primoAlberto ha rinnovato con la Lazio . Manca solo l'annuncio ufficiale da parte del club, ma la firma dello spagnolo sul nuovo contratto da 4 milioni a stagione fino al 2027 (praticamente quello che ...'C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù", aveva scritto cosìAlberto sui suoi social, nelle ultime ore. Ma cosa aveva voluto dire Davvero c'entra ildi contratto che era già stato di fatto annunciato e mai ratificato ufficialmente Abbiamo provato ...

Luis Alberto e il messaggio misterioso pubblicato sui social: c'entra il rinnovo Corriere dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Caso rientrato dalla notte al giorno. Luis Alberto ieri era esploso per la mancata firma sul rinnovo dopo quasi un mese dall’accordo: «C’è un limite oltre il quale la pazi ...Lazio, Luis Alberto titolare in amichevole - Luis Alberto, fantasista della Lazio, ha da tempo un accordo con il club biancoceleste per il rinnovo ...