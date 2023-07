Rigorista e calci piazzati | chi sarà il principale candidato a batterli? Ecco l’indizio di Garcia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Rudisembra aver scelto un possibilee un esperto per ida fermo, con un occhio di riguardo su Kvaratskhelia. Nel corso del ritiro pre-stagionale del Napoli a Dimaro, Rudi, l’allenatore francese, ha dimostrato una particolare attenzione per ogni dettaglio. La prima fase di preparazione si è conclusa, e ora gli allenamenti entreranno nel vivo a Castel di Sangro, a partire da venerdì. Uno degli aspetti esaminati daè stato il rendimento neida fermo e nei rigori, che nella stagione precedente avevano visto gli azzurri risultare un po’ incostanti. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sembrerebbe cheabbia intenzione di sfruttare maggiormente il destro esperto e preciso di Kvaratskhelia. Il giocatore ...

L'altro extra time è il tentativo disperato di non finire aidi rigore. Squadre abbastanza ... Primoè Vlasic che di fronte a Unai Simon è glaciale, 1 - 0. Poi è la volta di Joselu , ...Il feeling tra Leo Messi e idi rigore non è dei migliori Negli altri casi, con un secondo tocco dell'arbitro assegna un calcio di punizione indiretto a favore della squadra ...... Paulo Dybala s'è fatto trovare pronto nel momento più importante: idi rigore nella finale contro la Francia . Scelto dal c.t. Lionel Scaloni come secondodopo Leo Messi , l'...

Gazzetta - Calci piazzati e rigorista: Garcia lancia un indizio su chi ... CalcioNapoli24

La Gazzetta dello Sport parla delle prime indicazioni date dalle amichevoli del Napoli circa i calci piazzati ... Vedremo poi se il georgiano diventerà il rigorista o quali saranno i tiratori dagli ...Rudi Garcia si è dimostrato molto attento a ogni dettaglio nel corso del ritiro che si è svolto a Dimaro. Rudi Garcia ha concluso la prima parte di ritiro del Napoli, a Dimaro ha avuto modo di conosce ...