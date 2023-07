Rifiuti speciali nelle fogne di Latina | due arresti per corruzione e traffico illecito

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– La Polizia di Stato di, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, con la collaborazione della Squadra Mobile di Cosenza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, nei confronti di due persone (una in carcere ed una aglidomiciliari), gravemente indiziate a vario titolo diper l’esercizio della funzione,per un atto contrario ai doveri d’ufficio ed attività organizzate per ildi(artt. 318, 319, 321 e 452 quaterdecies c.p.). Il provvedimento cautelare si basa sullo sviluppo delle risultanze d’indagine emerse nell’ambito di un’altra attività riguardante un’associazione per delinquere ...