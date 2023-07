Ridotta fertilità e difetti congeniti | proteina batterica trovata nel tratto urogenitale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Uno studio condotto da un team di ricercatori dell'Istituto di Virologia Umana (IHV) dell'Università di Medicina del Maryland (UMSOM), centro di eccellenza del Global Virus Network (GVN), ha pubblicato nuove scoperte che sottolineano il ruolo cruciale del microbiota urinario e genitale nelle complicanze della gravidanza e nell'instabilità dei geni che ha origine nell'utero durante lo sviluppo fetale. Lo studio, pubblicato il 17 luglio nelle Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), ha stabilito un nuovo collegamento tra l'instabilità della struttura dei geni, lae unaproveniente da Mycoplasma fermentans, un tipo di batterio che comunemente colonizza ilumano.La ricerca è stata guidata da Davide Zella, PhD, ...