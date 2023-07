La gestazione per altri , anche detta maternità surrogata solidale , manda in frantumi il fronte delle opposizioni. Un emendamento presentato dal deputato di +Europaha prodotto il risultato di un tutti contro tutti nell'Aula della Camera. La proposta di modifica, presentata durante il dibattito sulla proposta di legge del centrodestra che introduce ...Si è rivelato essere un buco nell'acqua l'emendamento sulla gestazione per altri solidale presentato da + Europa alla pdl Varchi. Una proposta, quella del deputato, che ha creato l'ennesima profonda crepa all'interno del centrosinistra. Il Pd implode: i deputati Paola De Micheli e Bruno Tabacci votano rispettivamente uno contro e l'altro, in ...Roma, 26 lug. " "Si è rivelato essere un buco nell'acqua l'emendamento sulla gestazione per altri solidale presentato da +Europa alla pdl Varchi. Una proposta quella del deputatoche ha creato l'ennesima profonda crepa all'interno del centrosinistra. Il Pd implode: i deputati Paola De Micheli e Bruno Tabacci votano rispettivamente uno contro e l'altro si astiene, ...

Riccardo Magi: "Sulla Gpa come sul fine vita, per il Pd non è mai il momento" (di F. Olivo) L'HuffPost

Si va verso l'approvazione del reato universale, anche se inapplicabile. Pd e M5s non votano a favore dell'emendamento di +Europa per creare un regolamento sulla gestazione di solidarietà ...Intervista al segretario di +Europa sul fallimentare blitz parlamentare sulla maternità surrogata. "I dem tirano fuori scuse e pretesti, la verità è che ...