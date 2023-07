Retroscena | lo schiaffo di Giorgia Meloni alla Cina Italia | cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) All'atteso incontro di giovedìCasa Bianca tra il padrone di casa Joe Biden esi parlerà ovviamente dei rapporti tra Washington e Roma, della concreta possibilità di incrementare quei quasi 100 miliardi di dollari di interscambi commerciali che fanno degli Usa il primo nostro partner extra Ue; si discuterà sicuramente di Ucraina, questione sulla quale il presidente Usa ha già espresso apprezzamenti per il nostro governo, e probabilmente anche di Africa e immigrazione. Tutte le attese però, in particolare le nostre, si stanno concentrando sulle reciproche relazioni con la, in particolare sull'uscita del nostro Paese dBelt and Road Initiative (Bri) per la quale il nostro governo dovrebbe aver già preso una decisione definitiva, che in sostanza è quella di non rinnovare il ...