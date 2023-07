Reparti maternità | il neonatologo Ferrari | «Equiparare le sale parto al pronto soccorso per scongiurare le chiusure» – L’inchiesta

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Corradolavora come pediatraal redi Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia dell’ospedale Cristo Re di Roma dal 1993: 30 anni. Uno spazio che – racconta il medico a Open – «per intensità emotiva ha saputo creare negli anni un contesto dove la condivisione va dalla bellezza assoluta della nascita alla drammaticità della patologia». Uno spirito di collaborazione che riguarda tutti i livelli professionali: dai dottori alle ostetriche fino agli infermieri e gli Oss. «Non è quindi difficile immaginare come tutto questo sia una famiglia», spiegache in primis la vive come tale. Questa realtà ha, però, rischiato di essere cancellata dopo che la società GIOMI, a capo dell’ospedale, ha annunciato la chiusura del reper motivi di bilancio. ...